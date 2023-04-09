У Молдові пройдуть військові навчання

Військовослужбовці вивчатимуть тактику, методи та процедури, які використовують у миротворчих операціях, зокрема патрулювання та охорону важливих об’єктів

Наступного тижня у Молдові відбудуться навчання військових 22-го миротворчого батальйону «Блакитні шоломи». У зв'язку з цим на дорогах може спостерігатися військова техніка. Про це повідомляє NewsМaker.

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«Навчання, що проходитимуть 10-14 квітня, включають теоретичні та практичні заняття, що засновані на сценаріях, характерних для міжнародних театрів бойових дій. Військові вивчатимуть тактику, методи та процедури, які використовують у миротворчих операціях, зокрема патрулювання та охорону важливих об’єктів», – зазначило міноборони Молдови.

Також відомство попередило, що військовослужбовці залучать до навчання бронетранспортери Piranha. У зв'язку з цим військова техніка переміщатиметься з частин базування до навчальних центрів національної армії.

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Нагадаємо, що президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія хоче використати її країну проти України так само, як Кремль зараз використовує Білорусь. Проте, на її думку, плани диктатора Путіна проваляться, адже молдовська влада є незалежною та обраною народом.

Крім того, Мая Санду заявила, що Молдові потрібно два роки, щоб перестати енергетично залежати від Росії.

Як повідомлялося, російська влада розробила стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт. Основна мета – відвернути Молдову від Заходу та поширити проросійські тенденції.

До слова, ЄС відправить спеціальну цивільну місію до Молдови, яка буде сприяти підвищенню стійкості країни до гібридних загроз.