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В Україні буде багато тривог впродовж трьох днів: що відбувається в Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні буде багато тривог впродовж трьох днів: що відбувається в Білорусі
Повітряні сили Білорусі тренуватимуться разом із військами ППО
фото: міноборони Білорусі

Із 4 по 6 квітня на території Білорусі триватимуть навчання Повітряних сил

У Білорусі розпочалися нові військові навчання. Про це повідомляє пресслужба міноборони країни.

Зазначається, що з 4 по 6 квітня 2023 року під керівництвом командувача Військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони полковника Андрія Лук'яновича проходить спільне штабне тренування.

«У ході тренування відпрацьовуються питання планування застосування ВПС та військ ППО у діяльності регіонального угруповання військ (сил)», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, в Україні можуть почастішати повітряні тривоги.

Раніше повідомлялося, що Білорусь зможе завдавати ядерні удари.

Крім того, Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання щонайменше до 10 квітня. 

Нагадаємо, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупвнтів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Теги: війна росія навчання Білорусь

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