Чернівці третю добу поспіль засипає снігом: казкові фото
Більшість шкіл міста перейшли на дистанційне навчання
У Чернівцях третю добу поспіль вирує негода, у квітні місто засипає рясним снігом. Кучугури місцями сягають пів метра, інформують дорожні служби.
Більшість шкіл міста перейшли на дистанційне навчання.
Негоді передувала досить тепла пора, тож у місті вже встигли порозквітати магнолії та абрикоси, набрали на цвіт вишні. Нині рослини густо вкриті снігом.
Румунська сторона у зв’язку із надскладними погодними умовами призупинила пропуск авто на кордоні з Чернівецькою областю. І проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску «Дяківці-Раковець», «Порубне-Сірет» та «Красноїльськ-Вікову де Сус» через з снігові замети – заборонено.
Як раніше повідомлялося, у п’ятьох областях України оголошено штормове попередження через негоду.
Нагадаємо, 6 квітня, в Україні похмуро. По всій території дощитиме, а подекуди випаде мокрий сніг. Температура повітря в країні коливатиметься від 9° морозу вночі до 16° тепла влень.
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