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Чернівці третю добу поспіль засипає снігом: казкові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чернівці третю добу поспіль засипає снігом: казкові фото
Більшість шкіл міста перейшли на дистанційне навчання через негоду
фото: glavcom.ua

Більшість шкіл міста перейшли на дистанційне навчання

У Чернівцях третю добу поспіль вирує негода, у квітні місто засипає рясним снігом. Кучугури місцями сягають пів метра, інформують дорожні служби.

Більшість шкіл міста перейшли на дистанційне навчання.

Негоді передувала досить тепла пора, тож у місті вже встигли порозквітати магнолії та абрикоси, набрали на цвіт вишні. Нині рослини густо вкриті снігом.

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Румунська сторона у зв’язку із надскладними погодними умовами призупинила пропуск авто на кордоні з Чернівецькою областю. І проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску «Дяківці-Раковець», «Порубне-Сірет» та «Красноїльськ-Вікову де Сус» через з снігові замети – заборонено.

Як раніше повідомлялося, у п’ятьох областях України оголошено штормове попередження через негоду.

Нагадаємо, 6 квітня, в Україні похмуро. По всій території дощитиме, а подекуди випаде мокрий сніг. Температура повітря в країні коливатиметься від 9° морозу вночі до 16° тепла влень. 

 

Теги: снігопад Чернівці абрикоси рослини негода місто повітря навчання

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