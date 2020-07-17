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    Смертельна ДТП під Києвом: стан хлопчика, який вижив, покращився

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    З родини Цурканових вижив лише старший син Святослав (на фото крайній справа) - Смертельна ДТП під Києвом: стан хлопчика, який вижив, покращився
    З родини Цурканових вижив лише старший син Святослав (на фото крайній справа)

    Долею дитини буде опікуватися рідний дядько

    Стан 14-річного Святослава Цурканова, який єдиний із сім’ї вижив у моторошній ДТП, що сталася 12 липня на столичному шосе, покращився.

    Дитину перевели з реанімації Охматдиту до звичайної палати. Про це повідомляють Подробности.

    Долею Святослава буде опікуватися рідний дядько.

    Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

    Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

    За життя ще однієї дитини – 14-річного хлопчика – борються лікарі. 

    14 липня суд обрав запобіжний захід Антону Желепі - 2 місяці під вартою.

    За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.

    Журналісти зробили припущення, що Желепа міг бути не один в Mercedes або за кермом могла бути зовсім інша людина.

    трагедія ДТП Київ смерть водій автомобіль
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