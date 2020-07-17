Смертельна ДТП під Києвом: стан хлопчика, який вижив, покращився



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З родини Цурканових вижив лише старший син Святослав (на фото крайній справа)

Долею дитини буде опікуватися рідний дядько

Стан 14-річного Святослава Цурканова, який єдиний із сім’ї вижив у моторошній ДТП, що сталася 12 липня на столичному шосе, покращився.

Дитину перевели з реанімації Охматдиту до звичайної палати. Про це повідомляють Подробности.

Долею Святослава буде опікуватися рідний дядько.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 14-річного хлопчика – борються лікарі.

14 липня суд обрав запобіжний захід Антону Желепі - 2 місяці під вартою.

За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.

Журналісти зробили припущення, що Желепа міг бути не один в Mercedes або за кермом могла бути зовсім інша людина.