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    В Україні почали знижуватися ціни на бензин

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    Міністерство економіки України не очікує істотних коливань цін на паливо - В Україні почали знижуватися ціни на бензин
    Міністерство економіки України не очікує істотних коливань цін на паливо
    Фото з відкритих джерел

    Середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,74 гривень за літр

    Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 21 квітня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем трохи знизилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

    За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,74 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,61 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,20 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,78 гривень за літр (+0,00 гривень).

    Міністерство економіки України не очікує істотних коливань цін на паливо. За даними Міністерства, вартість стабілізувалася в останні тижні.

    Фото rbc.ua
    Фото rbc.ua

    Нагадаємо, українські мережі АЗС минулого тижня скорегували ціни бензину та дизельного пального. Так, порівняно з попереднім торговим днем (14 квітня, прим.), їхня середня вартість зросла на 1 коп./літр. Окрім того, на 1 коп./літр подорожчав й автогаз.

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    Теги: бензин ціни АЗС
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