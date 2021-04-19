  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Джерело в «Укрзалізниці» повідомило, що компанія може зупинитися через проблеми з пальним

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Запасів палива на Придніпровській та Південно-Західній залізниці залишилося на два, максимум на три дні - Джерело в «Укрзалізниці» повідомило, що компанія може зупинитися через проблеми з пальним
    Запасів палива на Придніпровській та Південно-Західній залізниці залишилося на два, максимум на три дні

    «Вірогідним сценарієм порятунку залізниці від повної зупинки є взяття палива з Держрезерву»

    «Укрзалізниця» опинилася на межі зупинки в зв'язку з відсутністю дизельного пального. Як інформує obozrevatel.com, про це повідомляють джерела в компанії.

    Запасів на Придніпровській та Південно-Західній залізниці залишилося на два, максимум на три дні. Причиною являється зрив тендерів. За даними системи Prozorro, по 3 з 4 процедур контракти так і не були підписані з переможцем через зростання ціни майже на 15% з 23,7, тис грн за тонну до 27,2 тис грн.

    За словами джерела, вірогідним сценарієм порятунку залізниці від повної зупинки є взяття палива з Держрезерву, для чого потрібно рішення Кабінету Міністрів.

    Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» стикалася з такою ситуацією в 2019 році.

    Джерело:

    Теги: Укрзалізниця ціни залізниця ProZorro
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies