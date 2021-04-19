Джерело в «Укрзалізниці» повідомило, що компанія може зупинитися через проблеми з пальним

Запасів палива на Придніпровській та Південно-Західній залізниці залишилося на два, максимум на три дні

«Вірогідним сценарієм порятунку залізниці від повної зупинки є взяття палива з Держрезерву»

«Укрзалізниця» опинилася на межі зупинки в зв'язку з відсутністю дизельного пального. Як інформує obozrevatel.com, про це повідомляють джерела в компанії.

Запасів на Придніпровській та Південно-Західній залізниці залишилося на два, максимум на три дні. Причиною являється зрив тендерів. За даними системи Prozorro, по 3 з 4 процедур контракти так і не були підписані з переможцем через зростання ціни майже на 15% з 23,7, тис грн за тонну до 27,2 тис грн.

За словами джерела, вірогідним сценарієм порятунку залізниці від повної зупинки є взяття палива з Держрезерву, для чого потрібно рішення Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» стикалася з такою ситуацією в 2019 році.

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