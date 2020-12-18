В Україні погіршується погода: водіїв просять бути вкрай обережними

Сьогодні у Одеській, Рівненській, Сумській областях буде йти дощ

У західних та центральних областях очікуються тумани

Сьогодні, 18 грудня, у більшості областях України очікується погіршення погодних умов. Дорожники попередили про сніг, дощ та тумани.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Як повідомляється, сніг випадає у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській, Чернігівській та Черкаській областях, де за нічний час доби випало до 2 см снігу. У західних та центральних областях очікуються тумани. У Одеській, Рівненській, Сумській областях буде йти дощ.

У відомстві зазначають, що на дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. В областях проводять снігоочисні роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п'ятницю погода в Україні буде похмурою, а температура повітря у деяких регіонах підніметься до +5, однак вночі переважно на всій території країни очікуються заморозки.

Також синоптики оголосили штормове попередження в Україні на 18 грудня через сильний туман.

Нагадаємо, що 17 грудня на Чернігівщині сильний снігопад повалив на дороги понад 200 дерев. Більшість дерев перешкоджали проїзду транспорту, поки їх не прибрали комунальники.