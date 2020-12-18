Ожеледиця та туман: прогноз погоди в Україні на 18 грудня

В Україні буде ожеледиця та туман

У п’ятницю, 18 грудня, в Україні очікується похмура погода. Опадів в цей день синоптики не передбачають.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+2 градуси, вдень 0...+6 градусів; в Рівненській і Хмельницькій областях -1...+4 градуси.

На півночі України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -4...+2 градуси, удень +2 ...- 3 градуси.

У центрі України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +2 ...- 4 градуси, вдень -2...+3 градуси.

На сході України хмарно, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +1 ...- 5 градусів, вдень -3...+2 градуси.

На півдні України хмарно, без істотних опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі -4...+2 градуси, вдень -3...+3 градуси; в Одеській області +1...+6 градусів.

За прогнозом погоди на п'ятницю, 18 грудня, в Києві без істотних опадів, хмарно, вітер південно-західний, 3-8 м/с, вночі та вранці туман. Температура повітря вдень 0...+2 градуси, вночі -1...+1 градус.