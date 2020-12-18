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    Суспільство

    Ожеледиця та туман: прогноз погоди в Україні на 18 грудня

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    Перед вихідними всі області огорнуть тумани - Ожеледиця та туман: прогноз погоди в Україні на 18 грудня
    Перед вихідними всі області огорнуть тумани

    В Україні буде ожеледиця та туман

    У п’ятницю, 18 грудня, в Україні очікується похмура погода. Опадів в цей день синоптики не передбачають.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно, без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+2 градуси, вдень 0...+6 градусів; в Рівненській і Хмельницькій областях -1...+4 градуси.

    На півночі України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі -4...+2 градуси, удень +2 ...- 3 градуси.

    У центрі України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +2 ...- 4 градуси, вдень -2...+3 градуси.

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    На сході України хмарно, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +1 ...- 5 градусів, вдень -3...+2 градуси.

    На півдні України хмарно, без істотних опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі -4...+2 градуси, вдень -3...+3 градуси; в Одеській області +1...+6 градусів.

    За прогнозом погоди на п'ятницю, 18 грудня, в Києві без істотних опадів, хмарно, вітер південно-західний, 3-8 м/с, вночі та вранці туман. Температура повітря вдень 0...+2 градуси, вночі -1...+1 градус.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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