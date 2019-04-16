В Україні понад 325 тисяч виборців змінили місце голосування



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Перед першим туром президентських виборів місце голосування змінили 315 тис. 725 українців

До другого туру президентських виборів місце голосування змінили 325 тис. 604 українця. Про це повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії на сторінці у Facebook.

«З 7 по 15 квітня своїм правом тимчасово змінити місце голосування скористалися 325 604 українця», - йдеться у повідомленні.

Якщо порівнювати з цим процесом напередодні голосування 31 березня, то наразі кількість громадян, які скористалися своїм правом зміни, виросла на 9 879.

Раніше повідомлялося, що перед першим туром президентських виборів (з 2 січня до 25 березня) місце голосування змінили 315 тис. 725 українців.

Якщо перед першим туром змінити місце голосування можна було протягом майже трьох місяців, то перед другим туром на це лишалося лише 8 днів. Через це у столичних відділах реєстрації виборців були утворені величезні черги та їхня робота напередодні була продовжена до опівночі.

Як повідомлялося, на виборах українці можуть голосувати не за місцем реєстрації. Для цього необхідно звернутися з заявою в органи Держреєстру виборців.

Як відомо, другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня. Українці обиратимуть між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.