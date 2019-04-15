Відділ ведення Держреєстру виборців продовжив роботу до кінця доби через шалену кількість охочих проголосувати



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За годину у відділі ведення Держреєстру приймають документи приблизно у 70 людей

У Шевченківському районі на 15.00 охочих проголосувати було 882 людини

У Києві відділ ведення Державного реєстру виборців Шевченківського району сьогодні працюватиме до кінця доби. Про це повідомили кореспонденту «Главкому» представники відділу ведення Держреєстру виборців.

Зазначається, що на 15.00 бажаючих проголосувати у черзі було 882 людини, при цьому з 9.00 ранку дозвіл на голосування отримали 360 осіб.

«За годину у відділі ведення Держреєстру приймають документи приблизно у 70 людей», - повідомляє кореспондент «Главкому».

Як повідомлялося, на виборах українці можуть голосувати не за місцем реєстрації. Для цього необхідно звернутися з заявою в органи Держреєстру виборців.

21 квітня в Україні відбудеться другий тур чергових виборів президента України.

Переселенцям з Криму і Донбасу, щоб взяти участь у голосуванні треба звернутися до відділення Державного реєстру виборців із заявою про необхідність змінити місце голосування. При собі необхідно мати паспорт.

Українці, які проживають не за місцем реєстрації або ті, хто перебуває не за місцем проживання на момент голосування також можуть змінити місце голосування. Для цього їм потрібно звернутися до Держреєстру виборців, але, крім заяви, їм необхідно надати документ, що підтверджує необхідність зміни місця голосування: це може бути, наприклад, довідка з роботи або навчання.