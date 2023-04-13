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В Україні розслідується 77 тис. військових злочинів, скоєних росіянами – Генпрокурор

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В Україні розслідується 77 тис. військових злочинів, скоєних росіянами – Генпрокурор
Генеральний прокурор додав, що 99 з гаком відсотків усіх справ про військові злочини, скоєні проти українців, переслідуватимуться і розглядатимуться в Україні
фото з вільних джерел

Суди вже винесли 30 вироків

В Україні зареєстровано понад 77 тисяч фактів військових злочинів, скоєних російськими загарбниками.

Про це в інтерв'ю виданню The Washington Post повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, військові злочини включають вбивства, приниження та зґвалтування, знищення приватної власності, примусову депортацію, примусове утримання українців на окупованих територіях, грабунок у масових масштабах на окупованих територіях та багато інших.

«Практично немає жодного військового злочину в історії, який би не був скоєний росіянами на українській землі», – наголосив він.

Головний прокурор повідомив, що наразі відомство вже встановило 305 осіб, яким повідомлено про підозру. Крім того, готові до розгляду в судах 150 обвинувальних актів. Українські суди вже винесли 30 вироків щодо російських військових злочинців, які скоїли злочини на українській землі. 

«Ми розслідуємо військові злочини в ході триваючої агресії. І ми не тільки розслідуємо їх, але й притягуємо росіян до відповідальності», – сказав Костін.

Генеральний прокурор додав, що 99 з гаком відсотків усіх справ про військові злочини, скоєні проти українців, переслідуватимуться і розглядатимуться в Україні.

«Понад 99 відсотків усіх справ про військові злочини, скоєні проти українців, будуть розслідувані та передані суду в Україні. Тоді як Міжнародний кримінальний суд, безумовно, виконуватиме свою додаткову роль там, де ми не можемо, наприклад, дотягнутися до Владіміра Путіна як чинного глави держави через його особистий імунітет на національному рівні», – пояснив він.

За словами генпрокурора, встановленню справедливості шляхом притягнення злочинців до кримінальної відповідальності за задокументовані злочини сприяють чотири фактори: національні зусилля, допомога Міжнародного кримінального суду, міжнародна координація та створення спеціального міжнародного трибуналу для ймовірного злочину агресії.

До слова, Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства українського воїна.

Теги: Генпрокурор злочини проти людяності ворог розслідування Андрій Костін

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