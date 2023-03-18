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Побої та «дзвінок Путіну»: комісія ООН дослідила, як росіяни катують полонених

Надія Карбунар
glavcom.ua
Побої та «дзвінок Путіну»: комісія ООН дослідила, як росіяни катують полонених
Тортури росіяни зазвичай поєднували з тривалими допитами
фото з відкритих джерел

Особливо жорстокі катування застосовувалися щодо діючих або колишніх військовослужбовців

Росіяни, беручи українців у полон примушували їх проходити «сесії з денацифікації», що складалися з жорстоких побоїв. Крім того, полонених піддавали ураженню струмом за допомогою військового телефона, що російські кати називали також «дзвінком Путіну». Про це йдеться у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

У документі, який офіційно буде представлений Раді ООН з прав людини у понеділок, 20 березня, Комісія повідомила про повсюдне і систематичне застосування тортур і жорстокого поводження з боку російської влади щодо осіб, яких вона утримувала на окупованих територіях України та в самій Росії.

«Особливо жорстокі катування застосовувалися щодо діючих або колишніх військовослужбовців українських збройних сил та пов’язаних з ними осіб, зокрема їх родичів», – ідеться в доповіді.

За словами комісії, жертвами катувань також стали місцеві чиновники, правоохоронці, працівники Запорізької АЕС, цивільні особи з проукраїнськими поглядами.

«Тортури зазвичай поєднувалися з тривалими допитами. Жертвам часто зв’язували руки чи надягали наручники, зв’язували ноги, закривали очі капюшоном або зав’язували стрічкою, одягали мішки або щось із речей на голову», – додали в комісії.

Колишні українські військовополонені розповіли членам Комісії, що російська влада називала їх «нацистами», «фашистами» та «терористами».

До того ж жертви розповідали про побиття прикладами або кийками, застосування до них електрошокерів, зґвалтування та тривале перебування на холоді. А в деяких випадках катування супроводжувалися стратами.

Комісія також встановила, що на територіях, які перебували під тривалим контролем Росії, та в більш постійних місцях ув’язнення застосовувалися додаткові методи тортур.

«Одним із таких методів було ураження електричним струмом за допомогою військового телефона, відомого як «тапік», підключеного до електричного кабелю з затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Нападники називали це «дзвінком Леніну» або «дзвінком Путіну», – ідеться в доповіді.

Нагадаємо, російські військові облаштували катівню у будівлі колишнього Горностаївського райвідділку на Херсонщині. 

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Теги: полон розслідування зґвалтування влада росіяни

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