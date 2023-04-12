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СБУ розслідує жорстоке вбивство українського воїна, якого стратили окупанти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
СБУ розслідує жорстоке вбивство українського воїна, якого стратили окупанти
СБУ відреагувала на страту українського військового
фото з відкритих джерел

У ніч проти 12 квітня в мережі з'явилося відео, де окупанти обезголовили українського військового

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства українського воїна. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Досудове розслідування розпочалося за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

«Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання», – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, що російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого. На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на жорстокість окупантів та пообіцяв покарати винних.

Підкреслимо, що загарбники неодноразово цинічно і жорстоко відносилися до українських військовополонених. ЗМІ знайшли ще два відео із обезголовленням українських військових. Видання не змогло перевірити, де саме були зняті відео. Проте вони були навмисно зняті найманцями «Вагнера» та показує два обезголовлені тіла українських військових, які лежать на землі поруч зі зруйнованим військовим автомобілем. В обох мертвих військових також відтяті руки.

Російські акаунти у соціальних мережах стверджують, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де упродовж останніх місяців тривають найзапекліші бої. 

Триває 413-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках. 

Теги: окупанти розслідування СБУ

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