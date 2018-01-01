В Україні сьогодні очікується похмура погода

У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр. [READ_MORE] На заході температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +9 градусів, на півночі - від -1 до +2, на сході - від -1 до +1, на півдні - від 0 до +4, у центрі - від 0 до +2. На узбережжі морів до 2°



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У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На заході температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +9 градусів, на півночі - від -1 до +2, на сході - від -1 до +1, на півдні - від 0 до +4, у центрі - від 0 до +2.

На узбережжі морів до 2° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

Слід зазначити, що у Карпатах зберігається небезпека сходження лавин.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.