В Україні сьогодні очікується похмура погода
- Сьогодні, 08:14
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У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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На заході температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +9 градусів, на півночі - від -1 до +2, на сході - від -1 до +1, на півдні - від 0 до +4, у центрі - від 0 до +2.
На узбережжі морів до 2° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.
Слід зазначити, що у Карпатах зберігається небезпека сходження лавин.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.