Місія МВФ приїде в Україну 21 травня



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Цього пленарного тижня Рада має ухвалити законопроект №2413-а, що парламент зобов’язувався перед МВФ ухвалити до кінця березня

МВФ працюватиме в Україні протягом двох тижнів

Місія Міжнародного валютного фонду 21 травня приїде в Україну. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, місія працюватиме в Україні протягом двох тижнів.

«Наступного тижня з 21 травня в Україну приїжджає місія МВФ працювати впродовж двох тижнів», - заявив Довбенко.

За його словами, цього пленарного тижня Рада має ухвалити законопроект №2413-а, який парламент зобов’язувався ухвалити до кінця березня.

«У меморандумі про співпрацю з МВФ зафіксовано зобов’язання розглянути до 31 березня законопроект №2413-а щодо консолідації функцій державного управління на фінансових ринках. Так сталося, що ми не змогли, але вже на цей пленарний четвер стоїть законопроект у прохідній частині. Прохання його не переносити. Наші колеги з міжнародних фінансових інституцій вважають, що є достатньо голосів для підтримки законопроекту», - додав замглави комітету.

Нагадаємо, 10 травня директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс анонсував, що в Україну в найближчі тижні приїде оціночна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Однак конкретні строки він не називав.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що Україна в червні може отримати транш за програмою stand-by Міжнародного валютного фонду.

Відзначимо, в грудні Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на суму 1,4 млрд доларів за новою програмою на суму 3,9 млрд доларів. У рамках 14-місячної програми підтримки економічної політики (stand-by arrangement, SBA) Україні буде виділено три транші.