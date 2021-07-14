В Україні стартував прийом заяв до вишів: що треба знати абітурієнтам

Подати заву вступники повинні зі своїх електронних кабінетів, які вони від 1 липня встановили та активували

Подати заву вступники повинні зі своїх електронних кабінетів, які вони від 1 липня встановили та активували

Цьогоріч на бюджет можна буде подати не більше п'яти заяв, а на контракт не більше 30

В університетах починають приймати заяви вступників на навчання. З 1 липня вступники створили та активували 166 986 електронних кабінетів. А із 14 липня стартує прийом заяв та документів до всіх закладів освіти, крім вищих військових навчальних закладів (вишів зі специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вишів. Про це повідомили у ДП «Інфоресурс».

Там попередили, що перші дні подання заяв зазвичай є найбільш проблемними – система перевантажується через велику кількість одночасних звернень.

«Не поспішайте все зробити в перший день, часу вистачить всім. Але й, звісно, не відкладайте все на останні години», - йдеться у повідомленні.

Отже, для абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів та творчих конкурсів, прийом документів завершується о 18:00 16 липня.

Для абітурієнтів, які вступають за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, складених до 13 липня, прийом документів завершується о 18:00 23 липня.

Як подавати заяви

Вступники можуть подати до п’яти заяв на бюджетну форму навчання в будь-який заклад без обмеження щодо кількості спеціальностей та до 30 заяв на контракт.

У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет через електронний кабінет, обов’язково треба встановити її пріоритетність – від одного до п’яти, де один – найвища пріоритетність, п’ять – найнижча.

Після подання першої заяви змінити пріоритетність буде неможливо.

Під час роботи алгоритму адресного розміщення заяви розглядаються почергово, а не одномоментно. Наприклад, якщо вступник подав всі п’ять заяв, спочатку розглядається заява з першим пріоритетом. Якщо ця заява отримала рекомендацію на бюджет – інші заяви не розглядаються. Якщо ж заяві відмовлено, розглядається друга тощо.

Також заяву до університету можна подати особисто, але тільки якщо вступаєте за пільговою категорією, не маєте сертифікатів ЗНО, є розбіжності в ЄДЕБО та в атестаті або сертифікаті зовнішнього оцінювання.

Якщо вступник має атестат зразка до 1998 року, іноземні документи про середню освіту чи є іноземцем або ж подається після закінчення роботи електронних кабінетів (після 30 вересня), до заяви треба додати оригінали та копії:

документа, який засвідчує особу;

військового квитка (для військовозобов’язаних);

свідоцтва/атестата та додатка до них;

документа, який підтверджує право на пільги.

Також має бути копія сертифікатів ЗНО (2018-2021 років та чотири фото (3х4)).

За умовами прийому 2021 року, вступникам не потрібна меддовідка, але в правилах вступу до окремих вишів така вимога може бути, тож з’ясовуйте.

Абітурієнтам, які надсилають документи електронною поштою, необхідно мати електронний підпис вступника (не батьків) для підпису сканкопій документів. Отримати його можна через сервіси АЦСК МВС. Документи з е-підписом слід надсилати на електронну адресу Приймальної комісії обраного закладу вищої освіти.

Також всі документи можна відправити звичайною поштою.

Спеціальні умови вступу

Для пільговиків існують особливості вступу. Перед реєстрацією електронного кабінету таким абітурієнтам треба було звернутися до державного ВНЗ з проханням внести їх до реєстру осіб зі спеціальними умовами вступу. Після цього в електронному кабінеті вступника мала з’явитися спецпозначка.

До пільгових категорій вступників, які можуть вступати за результатами вступних іспитів або ЗНО чи співбесіди, належать діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, учасники бойових дій на Донбасі. А також абітурієнти, які не могли складати ЗНО через хворобу, переселенці та діти, які проживають на окупованих територіях Криму та Донбасу.

З повним списком пільгових категорій можна ознайомитися в наказі Міністерства освіти та науки.

Вступникам з окупованих територій подавати документи слід через освітні центри Донбас-Україна або Крим-Україна, сформовані при університетах.

Абітурієнтам з окупованих територій треба особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в ОЦ (на бюджет – до 20 липня, на контракт – до 20 вересня). Потім на базі освітнього центру треба скласти два іспити державної підсумкової атестації (українська мова та історія України). А також скласти один профільний іспит (встановлює ЗВО).

Формування рейтингового списку

Для абітурієнтів, які вступають на бюджетні місця, вступні іспити та творчі конкурси проводили до 13 липня. Із 14 до 23 липня можуть проводити додаткові сесії іспитів та творчих конкурсів для тих, хто вступає на контракт.

Співбесіди у ВНЗ проводитимуть з 17 до 19 липня. Після цього сформують рейтингові списки.

Це відбуватиметься так:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за квотами (чотири квоти, визначені МОН);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

Рейтинговий список вступників, яких зараховують за квотами та на загальних умовах, формується так:

1. За конкурсним балом – від більшого до меншого;

2. За пріоритетністю заяви;

3. За середнім балом свідоцтва (атестата) – від більшого до меншого.

Насамперед зараховуватимуть на бюджетні місця вступників, які не за рейтингом потрапляють на держзамовлення до будь-кого університету за будь-якою спеціальністю.

Рекомендація про зарахування абітурієнта на навчання надаватиметься за найвищим пріоритетом. Всі інші заяви абітурієнта з меншим пріоритетом анулюють.

Кінцевий рейтинговий список за кожною спеціальністю мають опублікувати не пізніше 28 липня (для вступників, які проживають на окупованих територіях, – до 20 липня).

Зарахування на навчання

Вступники, яких рекомендували до зарахування на бюджетні місця, до 18:00 2 серпня мають подати до ВНЗ такі документи:

Копію документа, що посвідчує особу;

Оригінал документа про освіту і додаток до нього;

Копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;

Сертифікати ЗНО;

4 кольорові фотокартки 3х4 см;

Інші документи, які можуть бути передбачені Правилами прийому до закладу освіти.

Вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет. Якщо він відмовиться від бюджетного місця, визначеного алгоритмом, цьогоріч зможе вступити лише на контракт.

Вступники до медичних, педагогічних та мистецьких закладів вищої освіти, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу, отримають право на першочергове зарахування на бюджетну форму навчання.

Вступники, які отримають бюджетні місця за результатами конкурсу, але захочуть, щоб інші їхні заяви брали участь у конкурсі на контракт, мають обов’язково повідомити про це приймальну комісію під час подання оригіналів документів. Для цього необхідно написати заяву. В іншому випадку ці заяви автоматично будуть виключені з конкурсу на контракт.

Зарахування вступників на навчання на бюджетні місця буде не пізніше 9 серпня.

Зарахування вступників на навчання за контрактом – не пізніше 30 вересня.

Переведення з контракту на вакантні бюджетні відбудеться не пізніше 19 серпня.