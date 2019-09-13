В Україні суттєво знизиться температура повітря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За прогнозами синоптика, у понеділок тепло спробує реабілітуватись, до +23, +24 градусів, проте вже у вівторок похолодання ще сильніше натисне на Київ

З найближчої перспективи сьогодні, 13 вересня, у багатьох областях України - найтепліший день. Бо вже завтра, 14 вересня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, протягом 14-15 вересня у західних областях, на Півночі, на північному сході, у більшості центральних областей очікується максимально +17+23 градуси.

Дощі, переважно невеликі, пройдуть на Заході, Півночі та у Центрі. До кінця доби 14-го вересня можуть досягнути Одещини та Харківщини.

У південній частині та на Сході ще втримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24+28 градусів.

Вітер стане вже північно-західним та поривчастим, подекуди навіть сильним, до 15-18 м/с.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«У Києві прийдешня синоптична перспектива - дуже цікава. Найближчої ночі та завтра вранці у столиці пройде дощ, вдень у суботу прояснить, у неділю - без істотних опадів. Проте, оскільки ми опинимося вже в тилу фронту, Київ опиниться у прохолодному повітрі: впродовж 14-15 вересня передбачається близько +20 градусів», - пише Діденко.

За прогнозами синоптика, у понеділок тепло спробує реабілітуватись, до +23, +24 градусів, проте вже у вівторок похолодання ще сильніше натисне на столицю. Стовпчики термометрів поповзуть вниз, нижче +20 градусів, разом із поривчастим вітром.

«Тому ще раз нагадую, що сьогодні - один з найкомфортніших днів з найближчої метеорологічної перспективи», - зазначила синоптик.