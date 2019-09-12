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    У Київ іде похолодання з дощами

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    У Київ іде похолодання з дощами

    Погода у Києві зміниться у суботу-неділю

    У п’ятницю, 13 вересня, у Києві збережеться спекотна погода, а в суботу прийде похолодання.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами, «у суботу довготривалий приємний диктат антициклону порушить холодний атмосферний фронт».

    «У столиці дощ найбільш ймовірний вночі та вранці 14 вересня. Хто в суботу жениться, не переживайте, вдень знову прояснить. Проте знизиться температура повітря, у суботу в Києві +21 градус, у неділю +19 градусів», - попередила Діденко.

    Але завтра «все ще синоптична розкіш», повідомила вона.

    «У Києві найближчої доби опадів не передбачається, завтра вдень максимально близько +28 градусів», - прогнозує синоптик.

    Раніше повідомлялося, що в найближчі вихідні, 14 і 15 вересня, в Україні суттєво похолодає і в багатьох областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. У неділю температура повітря вище +20 градусів очікується лише на півдні країни, в інших регіонах стовпчики термометрів опустяться до +15 +18 градусів.

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