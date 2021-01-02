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    Столична поліція повідомила про ДТП у перший день нового року

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    У Києві в семи аваріях постраждали люди - Столична поліція повідомила про ДТП у перший день нового року
    У Києві в семи аваріях постраждали люди

    У Києві протягом 1 січня 2021 року надійшло 38 повідомлень про автомобільні аварії

    У Києві у перший день нового року, 1 січня, до поліції надійшло близько 40 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

    «У Києві за 1 січня 2021 року надійшло 38 повідомлень про ДТП», ─ сказали в пресслужбі.

    Як поінформували у Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, у столиці 1 січня сталося сім ДТП з постраждалими.

    Нагадаємо, на Київщині 1 січня сталося понад 30 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула.

    Як повідомлялося, у Києві авто на смерть збило людину на пішохідному переході.

    До відома, в Україні за дев’ять місяців 2020 року збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками на 4,9%  до 2,4 тис  у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

    Загалом за дев’ять місяців 2020 року в Україні сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж у січні-вересні 2019 року.

    Також на Сумщині в аварії з вантажівкою постраждали двоє поліцейських.

    Теги: ДТП Київ автомобіль аварія поліція
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