Столична поліція повідомила про ДТП у перший день нового року

У Києві в семи аваріях постраждали люди

У Києві протягом 1 січня 2021 року надійшло 38 повідомлень про автомобільні аварії

У Києві у перший день нового року, 1 січня, до поліції надійшло близько 40 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

«У Києві за 1 січня 2021 року надійшло 38 повідомлень про ДТП», ─ сказали в пресслужбі.

Як поінформували у Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, у столиці 1 січня сталося сім ДТП з постраждалими.

Нагадаємо, на Київщині 1 січня сталося понад 30 дорожньо-транспортних пригод, одна людина загинула.

Як повідомлялося, у Києві авто на смерть збило людину на пішохідному переході.

До відома, в Україні за дев’ять місяців 2020 року збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками на 4,9% до 2,4 тис у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Загалом за дев’ять місяців 2020 року в Україні сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж у січні-вересні 2019 року.

Також на Сумщині в аварії з вантажівкою постраждали двоє поліцейських.