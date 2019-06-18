В Україні у середу втримається спека, дощі можливі лише на заході, сході та на Полтавщині



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За даними синоптика Наталки Діденко, зараз Україна перебуває в зоні впливу антициклону, коли тотальні суттєві опади малоймовірні

У середу, 19 червня, в Україні втримається спека. Протягом дня передбачається +28+33 градуси, в західних областях +26+29 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її даними, короткочасні дощі з грозами можливі на заході, на сході та на Полтавщині. Є незначна ймовірність дощу на Одещині.

На решті території - без опадів.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві завтра буде сухо та спекотно, близько +30 градусів.

«Не забувайте про обережне поводження з вогнем, не кидайте куди попало недопалки, вже не кажу про розпалювання вогнищ та спалювання сміття - це може бути просто злочином», - попередила синоптик.

Зараз Україна перебуває в зоні впливу антициклону, коли тотальні суттєві опади малоймовірні.

«Проте саме влітку синоптики прогнозують так звані внутрішньомасові опади. Коли повітря розігрівається сильно, відбувається неоднорідне інтенсивне випаровування, волога нагорі не втримується і проливається локальними, але часом потужними зливами. Та ще й градом та грозою. Ось це і називається «місцями». Просто і зрозуміло. До речі. Вчора (17 червня) в межах Києва спостерігалися сильні зливи із градом та навіть поваленими деревами, а частина районів залишилися абсолютно сухими», - пояснила Діденко.

За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня. Поступово: спочатку захід, потім північ, центр і вже аж з 26-27 червня стане легше і на півдні та сході.