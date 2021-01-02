В Україні від Covid-19 померла оперна співачка й волонтерка Олександра Тарасова

Олександра Тарасова до війни була солісткою Національної опери України

Олександра Тарасова до війни була солісткою Національної опери України

Волонтерка перебувала у лікарні на ШВЛ через важкий стан протікання хвороби

Відома волонтерка й оперна співачка Олександра Тарасова померла від коронавірусу. Про це повідомила волонтерка Лілія Блохіна у Facebook.

«Сум, біль… Друзі, від Covid-19 померла наша волонтер Олександра Тарасова», – написала вона.

Довідка. Олександра Тарасова до війни була солісткою Національної опери України. А на початку російської агресії проти України очолила фонд допомоги українським бійцям «Крила фенікса», а потім «Повернись живим».

З квітня 2015 року до березня 2018 очолювала Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерства соціальної політики.

За словами близьких, Олександра витрачала весь свій час на волонтерство – допомагала ветеранам, пораненим воїнам й піклувалась про учасників АТО.

Нагадаємо, що помер актор, який зіграв головну роль у легендарному фільмі «Людина-амфібія».