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    У Києві від коронавірусу помер відомий лікар-завідувач інфекційною реанімацією

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    Завідувач інфекційної реанімації п'ятої міської лікарні Олександр Артемов - У Києві від коронавірусу помер відомий лікар-завідувач інфекційною реанімацією
    Завідувач інфекційної реанімації п'ятої міської лікарні Олександр Артемов

    Відомий лікар заразився Covid-19 і пролежав у реанімації два місяці

    У Києві від Covid–19 помер завідувач інфекційної реанімації п'ятої міської лікарні Олександр Артемов. У реанімації він провів 60 днів.

    Про це на своїй сторінці в Facebook написала лікар–інфекціоніст Ольга Голубовська.

    «Олександр Євгенович Артемов... Наш незмінний багаторічний завідувач інфекційної реанімації спочатку в Олександрівській лікарні, потім – в 9 лікарні, останні роки – 5 лікарня міста Києва...», – повідомила Голубовська.

    Артемова вона назвала чудовим лікарем, завідувачем і людиною.

    «Стара школа ставлення до хворого, до вчителів, до співробітників...», – наголосила медик, додавши, що Артемов провів у реанімації два місяці.

    Александр Евгеньевич Артемов ... Наш незмінний багатолітній завідувач інфекційної реанімацією спочатку в ... Опубліковано Ольга Голубовська & NBSP; Неділя, 27 грудня 2020 р.

    26 грудня головний державний санітарний лікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що понад 70% від усіх ліжок, виділених під лікування хворих на Covid-19, забезпечені киснем.

    4 грудня, виступаючи з трибуни Верховної Ради, міністр Максим Степанов повідомив, що українські лікарні можуть виділити 90 тисяч ліжко-місць для хворих на коронавірус.

    Теги: Київ лікар лікарня Ольга Голубовська коронавірус
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