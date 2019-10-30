Прогноз погоди в Україні на середу: без опадів, проте із заморозками



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Вночі у західних та північних областях від 1° тепла до 4° морозу

Сьогодні температура вночі у столиці близько 0°, вдень 5-7° тепла

В Україні сьогодні, 30 жовтня, синоптики прогнозують відсутність опадів, нічна температура у західних та північних областях від 1° тепла до 4° морозу, на решті території середня температура вдень 3-8° з позначкою «плюс».

Про це йдеться у прогнозі Укргірдометцентру.

«Без опадів, лише у південних, східних областях та в Криму вночі місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у західних та північних областях від 1° тепла до 4° морозу, на решті території 2-7° тепла; вдень 3-8°, на Закарпатті, півдні та сході країни 9-13°», - йдеться у повідомленні.

У Києві в середу також без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці близько 0°, вдень 5-7° тепла.