В Карпати прийшла зима - вісім градусів морозу (фото)



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На горі Піп Іван Чорногірський вранці 30 жовтня стояв туман Фото: Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив про погоду на горі Піп Іван Чорногірський

На горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах зранку в середу, 30 жовтня, зафіксували вісім градусів морозу.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, опублікувавши відповідне фото.

«Станом на 7:35 30 жовтня на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -8°С, вітер північний 3-4 м/с, хмарно, туман», - говориться у повідомленні.

Як відомо, в Україні 30 жовтня синоптики прогнозують відсутність опадів, нічна температура у західних та північних областях від 1° тепла до 4° морозу, на решті території середня температура вдень 3-8° з позначкою «плюс».

До слова, аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.