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    В Карпати прийшла зима - вісім градусів морозу (фото)

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    <p>На горі Піп Іван Чорногірський вранці 30 жовтня стояв туман</p> - В Карпати прийшла зима - вісім градусів морозу (фото)

    На горі Піп Іван Чорногірський вранці 30 жовтня стояв туман

    Фото: Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив про погоду на горі Піп Іван Чорногірський

    На горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах зранку в середу, 30 жовтня, зафіксували вісім градусів морозу.

    Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, опублікувавши відповідне фото.

    «Станом на 7:35 30 жовтня на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -8°С, вітер північний 3-4 м/с, хмарно, туман», - говориться у повідомленні.

    Як відомо, в Україні 30 жовтня синоптики прогнозують відсутність опадів, нічна температура у західних та північних областях від 1° тепла до 4° морозу, на решті території середня температура вдень 3-8° з позначкою «плюс».

    До слова, аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

    прогноз погоди Карпати (гори) повітря вітер
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