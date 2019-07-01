В Україні з 1 липня значно подорожчають сигарети



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Ставки акцизного податку зросли на 9%

Ставки акцизного податку на тютюнові вироби підвищуються в Україні з 1 липня 2019 року.

Відповідно до закону, ставки акцизного податку зросли на 9%.

Раніше НБУ прогнозував, що вартість тютюнової продукції буде зростати прискореними темпами у зв'язку з подальшим підвищенням ставок акцизних зборів. Згідно з прогнозом, в 2019 році зростання цін на тютюнову продукцію очікується на рівні 19%,

Нагадаємо, Верховна рада прийняла закон про державний бюджет на 2019 рік і пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в листопаді минулого року. Зміни до Податкового кодексу передбачають підвищення акцизу на тютюнові вироби на 9% з 1 липня 2019 року.

Втім, у травні Верховна рада України провалила у першому читанні антитютюновий закон №4030а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму)».

Як нещодавно розповіла очільниця МОЗ Уляна Супрун, станом на сьогодні курить близько 7 мільйонів українців, а від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч.