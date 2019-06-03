Супрун розповіла, чим кальяни небезпечніші за сигарети



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Година куріння кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет

Під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, тоді як курець кальяну за один сеанс куріння вдихає 74,1 л диму

Кальян небезпечніший від сигарет, він не є їх безпечною альтернативою і завдає істотної шкоди здоров'ю курців, в тому числі пасивних.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Досі досить поширений міф про те, що тютюновий дим проходить через воду, тому стає безпечним. Кальян часто пропонують як менш шкідливу альтернативу сигарет, але це не так», - зазначила Супрун.

За її даними, година куріння кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет: під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, тоді як курець кальяну за один сеанс куріння вдихає 74,1 л диму.

«Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, в тому числі притаманні диму сигарет. Це нітрати, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол», - зазначає Супрун.

Також у результаті спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню, і люди, які курять кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, що викликає гіпоксію.

Крім того, дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричинити рак легенів та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.

«Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до гострої артеріальної жорсткості. Куріння кальяну також викликає залежність, адже в суміші присутній той же нікотин, що і в сигаретах», - підкреслила Супрун.

Також куріння кальянів представляє іншу небезпеку: передаючи трубку між різними людьми, можна «підчепити» туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції, попереджає в.о. глави МОЗ.

Раніше Супрун повідомила, що в Україні курить близько 7 мільйонів людей, а від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч.