Влада Сан-Франциско заборонила продаж електронних сигарет



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Заборона набуде чинності через 30 днів після підписання мером указу

Заборона вводиться на тлі стрімкого зростання споживання електронних сигарет серед молоді

Сан-Франциско стане першим містом в США, де заборонили продаж електронних сигарет. Міська наглядова рада проголосувала за введення заборони на продаж електронних сигарет.

Заборона набуде чинності через 30 днів після підписання мером указу, пише Reuters.

Заборона вводиться на тлі стрімкого зростання споживання електронних сигарет серед молоді. Згідно з дослідженням Центру з контролю і профілактики захворювань США, в 2018 році близько 4,9 млн учнів середніх і старших класів курять е-сигарети в порівнянні з 3,6 млн роком раніше.

Представник Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) Майкл Фелбербаум відмовився коментувати заборону в Сан-Франциско, але заявив, що агентство «має намір продовжувати боротьбу з епідемією використання електронних сигарет серед дітей».

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, електронні сигарети вважаються більш безпечними, ніж традиційні сигарети, але довгостроковий вплив цих пристроїв на здоров'я залишається невідомим

Джерело: Новое Время