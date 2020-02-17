На Київщині підліток викрав вантажівку (фото)



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Вантажівку повернуто власнику Фото: Нацполіція

Неповнолітній вирішив скористатися автівкою, аби з’їздити у сусіднє село

Напередодні у смт Макарів, що на Київщині, невідомий викрав вантажний автомобіль. Про це до поліції повідомив власник майна.

В ході розшукових дій правоохоронці швидко встановили місцезнаходження авто. Пізніше було встановлено і причетного до крадіжки. Ним виявився 16-річний підліток. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

З’ясувалося, що до цього хлопець допомагав по роботі власнику транспортного засобу і знав, що той залишає ключі всередині. Неповнолітній вирішив скористатися автівкою, аби з’їздити у сусідній населений пункт до батьків. По дорозі назад вантажівка застрягла у багнюці, де юнак і залишив її.

Наразі транспортний засіб повернуто власнику.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від однієї тисячі до 1,2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.