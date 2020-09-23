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    У світі

    У світі вже зафіксували 31,7 млн хворих на Covid-19

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    За минулу добу всього було виявлено 8 205 нових випадків, з них 4 683 в Мексиці і 1 834 в Бельгії - У світі вже зафіксували 31,7 млн хворих на Covid-19
    За минулу добу всього було виявлено 8 205 нових випадків, з них 4 683 в Мексиці і 1 834 в Бельгії

    Від початку пандемії коронавіруса 975 471 людина померла і 23 400 640 – одужало

    У світі станом на ранок 23 вересня зареєстровано 31 783 504 випадків коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer.

    Від початку пандемії коронавіруса 975 471 людина померла і 23 400 640 – одужало.

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    За минулу добу всього було виявлено 8 205 нових випадків, з них 4 683 в Мексиці і 1 834 в Бельгії. З 711 загиблих за сьогодні 651 жертва хвороби зафіксована в Мексиці.

    Наразі у США зареєстровано понад 7 мільйонів випадків коронавірусу, в Індії вже 5,6 мільйона, а в Бразилії 4,5 мільйона випадків.

    Нагадаємо, в Україні станом на 22 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.

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