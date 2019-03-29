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    «Година Землі»: як Київ долучиться до всесвітньої акції

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    «Година Землі»: як Київ долучиться до всесвітньої акції

    Завтра на кількох об’єктах столиці вимкнуть освітлення

    У суботу, 30 березня, на одну годину на кількох об’єктах столиці вимкнуть освітлення, таким чином столиця долучиться до акції «Година Землі». Про це повідомили у КП «Київміськсвітло».

    Вимкнуть, зокрема, архітектурно-декоративне освітлення Національного музею історії України у Другій світовій війні та монументу «Батьківщини-Матері»; дзвіниці Михайлівського монастиря; Успенського собору Києво-Печерської лаври; дзвіниці Києво-Печерської лаври; Софійського собору з площею та дзвіницею; будівлі Міністерства закордонних справ; Монументу Незалежності; флагштоку на Майдані Незалежності; Пішохідного мосту через р. Дніпро та інших.

    «Разом ми змінюємо світ! Тема цьогорічної кампанії – «Злови зв’язок з Землею» – продовжує закликати встановити власний зв’язок та підкреслювати, що люди почали втрачати зв’язок із планетою, який нам так потрібно відновити. Природа дає нам не тільки естетичну насолоду, але й послуги та багатства, без яких неможливо уявити наше життя – чисту воду та повітря, регуляцію клімату, їжу, ресурси та багато іншого», – зауважив директор КП «Київміськсвітло» Володимир Круценко. Він також запросив киян долучитися до акції.

    Нагадаємо, 30 березня о 20:30 (за місцевим часом) Україна разом із усім світом відзначатиме наймасштабнішу природоохоронну подію, що була започаткована Всесвітнім фондом природи WWF – Годину Землі.

    На підтримку всесвітньої кампанії у тисячах міст та містечок Землі символічно вимкнуть зайве освітлення будівель та пам’яток, люди та організації проводитимуть різноманітні флешмоби, концерти та освітні заходи.

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