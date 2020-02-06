Дубілет хоче зробити в Україні прописку за декларативним принципом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дублет

В уряді розглядається варіант спрощення системи прописки

Нинішня система реєстрації місця проживання не відповідає сучасним реаліям і повинна бути змінена.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дублет в інтерв'ю «Громадському».

Як зазначив Дубілет, дані проекту «Оцінка чисельності наявного населення України» показали, що в Києві мешкає 3,7 млн осіб, при тому що прописано менше 3 млн. Подібна ситуація спостерігається і в інших великих містах України.

«Взагалі-то, прописку треба зробити за декларативним принципом. Мається на увазі, спростити - повідомляєш адресу реєстрацію. Ще будемо напрацьовувати з колегами», - сказав він.

Напередодні Дубілет назвав фейком заяви про фальсифікацію перепису населення і готує матеріали в ДБР.

Раніше громадська організація «Український центр громадських даних» заявила, що електронний перепис населення, проведений міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, міг бути зроблений простим множенням на 0,888 цифр Державної служби статистики. Так, експерти вирішили порівняти, наскільки віково-статева структура населення, що представлена в оцінці Дубілета, корелює із даними, опублікованими на сайті Державної служби статистики. Як виявилося, усі вікові групи мали практично однакове співвідношення – близько 88,8%.

Згодом Дубілет розповів, звідки взявся коефіцієнт 0,88.

Нагадаємо, як свідчать дані результатів оцінки чисельності наявного населення України, оприлюднені міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом, наразі чисельність населення Києва складає 3,703 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.