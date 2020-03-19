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    В Україні збільшилася кількість жертв коронавірусу

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    В Україні збільшилася кількість жертв коронавірусу

    Третьою жертвою коронавірусу в Україні стала мешканка Івано-Франківська

    В Україні кількість померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилася до трьох осіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Повідомляється, що третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.

    «Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Довгий час вона займалася самолікуванням і занадто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

    За даними місцевих ЗМІ, в Івано-Франківській інфекційній лікарні померла 56-річна жінка. 19 березня стало відомо, що за результатами аналізів у жінки був коронавірус. Це перший випадок, який був зафіксований в області.

    В. о. голови Івано-Франківської ОДА повідомив, що чоловік померлої перебував на самоізоляції і зараз госпіталізований в обласну інфекційну лікарню. Чоловік нещодавно повернувся з-за кордону.

    Зазначимо, станом на вечір 19 березня, в Україні зафіксовано 21 випадок зараження коронавірусом. Останній випадок коронавірусу було зафіксовано в Івано-Франківській області. 

    Як повідомлялось, раніше в Дніпропетровській ОДА повідомили про підтвердження перших випадків коронавірусу в області. У Дніпропетровській області коронавірусом заразилися дві людини, які нещодавно були за кордоном. Наразі медики встановлюють всіх, хто контактував з хворими.

    Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли про підтвердження двох нових випадків коронавірусу в Україні. Зараження COVID-19 лабораторно підтвердили у двох пацієнтів у Києві та Житомирі

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