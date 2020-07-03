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    Економіка та фінанси

    Українцям пообіцяли протягом року тричі підвищувати мінімальну зарплату

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    Підвищення мінімальної заробітної плати дадуть додаткові надходження до Пенсійного фонду України - Українцям пообіцяли протягом року тричі підвищувати мінімальну зарплату
    Підвищення мінімальної заробітної плати дадуть додаткові надходження до Пенсійного фонду України

    1 вересня 2020 року мінімальна зарплатня підвищиться до 5 тис грн - Лазебна

    В Україні з 1 вересня 2020 року доходи українців почнуть зростати й до липня 2021 року очікується ще два підвищення. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна на брифінгу.

    Лазебна зазначали, що у уряді знайшли ресурси для того, щоб підвищити рівень мінімальної зарплати вже у вересні цього року.

    Згідно з новим графіком, розміри мінімальної зарплати будуть підвищуватися в три етапи:

    • 1 вересня 2020 року – до 5 тисяч гривень.
    • 1 січня 2021 року – до 6 тисяч гривень (майже на 20%)
    • 1 липня 2021 року – до 6,5 тисячі гривень.

    Як відзначили в міністерстві, таке рішення було важливим, через те, що підвищення мінімальної заробітної плати – це:

    • Підвищення рівня життя, в першу чергу, працівників, які отримують низькі доходи.
    • Боротьба з бідністю.
    • Боротьба з нерівністю доходів в суспільстві.
    • Детінізація «зарплат у конвертах».

    Крім того, підвищення мінімальної заробітної плати дадуть додаткові надходження до Пенсійного фонду України. За попередніми підрахунками, до кінця 2020 року ці надходження можуть скласти близько 1 мільярда гривень.

    Раніше Мінсоцполітики України запевнило, що істотного підвищення рівня бідності в 2020 році не буде — він збільшитися порівняно з минулим роком лише на 6,5%.

    Нагадаємо, в Україні з 1 липня зростає допомога з безробіття, оскільки зростає прожитковий мінімум, від розміру якого залежать соціальні виплати. Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2020 рік. 

    Також зріс розмір одноразової допомоги від Фонду соцстрахування.

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    зарплата бюджет Міністерство соціальної політики безробіття Марина Лазебна
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