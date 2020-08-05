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    Працівники Вищого антикорупційного суду заразилися коронавірусом

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    Дезінфекція у Вінницькому апеляційному суді&nbsp; - Працівники Вищого антикорупційного суду заразилися коронавірусом
    Дезінфекція у Вінницькому апеляційному суді 

    Наразі відомо про п'ятеро хворих

    У Вищому антикорупційному суді зафіксовано спалах коронавірусу - захворіли п’ятеро працівників Апеляційної палати.

     «Станом на 5 серпня п’ятеро працівників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомили, що тест на Covid-19 є позитивним», - йдеться в повідомленні суду.

    У ВАКС не уточнили стан інфікованих колег.

    Через спалах Covid-19 у будівлі суду посилили антикоронавірусні заходи. Допуск відвідувачів можливий лише із дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

    До слова, у Збройних силах за минулу добу зафіксували 31 випадок коронавірусної хвороби Covid-19, а загалом у війську хворіють 250 осіб. 

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зафіксована у Львівській області – 156, Києві – 150 та Харківській області – 146.

    Нагадаємо, в Україні на ранок 5 серпня зафіксовано вже 75490 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, кількість нових - 1271.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      75490
    • Одужали
      41527
    • Хворіють
      32175
    • Померли
      1788

    Між іншим, МОЗ планує перенести Тернопільську область до «зеленої» зони карантинуВ регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.

    3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.


    суд Антикорупційний суд хвороби коронавірус
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