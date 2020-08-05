Працівники Вищого антикорупційного суду заразилися коронавірусом



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Дезінфекція у Вінницькому апеляційному суді

Наразі відомо про п'ятеро хворих

У Вищому антикорупційному суді зафіксовано спалах коронавірусу - захворіли п’ятеро працівників Апеляційної палати.

«Станом на 5 серпня п’ятеро працівників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомили, що тест на Covid-19 є позитивним», - йдеться в повідомленні суду.

У ВАКС не уточнили стан інфікованих колег.

Через спалах Covid-19 у будівлі суду посилили антикоронавірусні заходи. Допуск відвідувачів можливий лише із дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

До слова, у Збройних силах за минулу добу зафіксували 31 випадок коронавірусної хвороби Covid-19, а загалом у війську хворіють 250 осіб.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зафіксована у Львівській області – 156, Києві – 150 та Харківській області – 146.

Нагадаємо, в Україні на ранок 5 серпня зафіксовано вже 75490 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, кількість нових - 1271.

Коронавірус в Україні

Всього 75490

Одужали 41527

Хворіють 32175

Померли 1788

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Між іншим, МОЗ планує перенести Тернопільську область до «зеленої» зони карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.

3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.



