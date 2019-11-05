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    В Україні з'явиться база даних соціальних категорій населення

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    В Україні з'явиться база даних соціальних категорій населення

    Гончарук запевняє, що це дасть уряду можливість економити

    Наступного року в Україні з'явитись єдина централізована база даних щодо соціальних категорій населення.

    Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі «Свобода слова« на ICTV.

    За його словами, наразі представники влади оперують надзвичайно неточними і неякісними данними.

    «Рівень похибки іноді просто жахливий. Ми іноді приймаємо рішення як держава просто наосліп. Це потрібно припиняти. У нас в наступному році має з'явитися єдина централізована база даних, в які ми будемо бачити скільки у нас учнів, скільки у нас студентів. Тобто ми будемо бачити, які соцкатегорії корелюють між собою, для того щоб планувати соціальну політику, робити розрахунки. Це те, що дасть нам нормально економити», - заявив Гончарук.

    Він зазначив, що впровадження ІТ-інструментів допоможе економити бюджетні видатки на утримання чиновників.

    «Ми передбачаємо, що у наступному році зменшимо на 10% - а то й більше - кількість державних службовців. Кількість функцій зменшиться на ще більший відсоток. Але головну економію ми передбачаємо завдяки ІТ-інструментам: сучасним базам даних, які дозволять економити час і мати точніші дані», - розповів прем'єр.

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