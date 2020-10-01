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    Українці у жовтні матимуть десять вихідних

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    Додатковим вихідним днем буде середа 14 жовтня - Українці у жовтні матимуть десять вихідних
    Додатковим вихідним днем буде середа 14 жовтня

    Кількість вихідних буде більше завдяки одному святковому дню

    У жовтні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. Кількість вихідних буде більше завдяки одному святковому дню.

    Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

    Згідно з законом, додатковим вихідним днем буде середа, 14 жовтня, коли відзначається День захисника України.

    Зазначимо, День захисника України став офіційним святом у 2015 році.

    Крім того, 14 жовтня є офіційною датою заснування Української повстанської армії (УПА).

    Також 14 жовтня відзначається День українського козацтва. Здавна в цей день в Україні також відзначається велике релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Завдяки шанобливому ставленню українського козацтва за цим святом закріпилася ще й другу назву - Козацька Покрова.

    Нагадаємо, що Кабмін переніс три робочих дні у 2021 році

    Проєктом акту запропоновано перенести у 2021 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з:

    • п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
    • понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
    • п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

    Згідно з розпорядженням, спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

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