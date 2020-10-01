Українці у жовтні матимуть десять вихідних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Додатковим вихідним днем буде середа 14 жовтня

Кількість вихідних буде більше завдяки одному святковому дню

У жовтні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. Кількість вихідних буде більше завдяки одному святковому дню.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, додатковим вихідним днем буде середа, 14 жовтня, коли відзначається День захисника України.

Зазначимо, День захисника України став офіційним святом у 2015 році.

Крім того, 14 жовтня є офіційною датою заснування Української повстанської армії (УПА).

Також 14 жовтня відзначається День українського козацтва. Здавна в цей день в Україні також відзначається велике релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Завдяки шанобливому ставленню українського козацтва за цим святом закріпилася ще й другу назву - Козацька Покрова.

Нагадаємо, що Кабмін переніс три робочих дні у 2021 році.

Проєктом акту запропоновано перенести у 2021 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з:

п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Згідно з розпорядженням, спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.