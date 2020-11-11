Німеччина через пандемію скасувала мільйон авіарейсів

Через коронавірус з березня цього року в Німеччині було скасовано майже мільйон пасажирських авіарейсів

Через пандемію Covid-19 з 1 березня в Німеччині було скасовано майже мільйон пасажирських авіарейсів. Таким чином, пасажиропотік у річному обчисленні знизився на 83 відсотки, повідомляє Європейська організація з безпеки польотів Eurocontrol у вівторок, 10 листопада.

Найбільше від локдаунів в Німеччині та в інших країнах світу потерпів столичний аеропорт Берлін-Тегель, який має найвищий показник зниження пасажиропотоку у -83 відсотки. В аеропорті Франкфурта-на-Майні за цей час, за даними Eurocontrol, було на 62 відсотки літаків менше, ніж зазвичай у цей період.

Що стосується авіакомпаній, то нині лідерство у перельотах тримає Lufthansa, яка минулого тижня мала у середньому в Німеччині 383 злетів і посадок на день. Між тим це становить лише 68 відсотків показників, які авіакомпанія мала у цей же календарний тиждень 2019-го року. Водночас літаки німецької пошти DHL за попередній тиждень у середньому здійснювали 115 злетів і посадок щодня в Німеччині, що становило на 14 відсотків більше польотів у цілому у порівнянні з таким же періодом минулого року.

Нагадаємо, що частковий локдаун в Німеччині ввели 2 листопада. Його мета – «уповільнити поширення коронавірусу». У країні закрили всі розважальні установи, ресторани, кафе і компанії зі сфери обслуговування. Німців закликали обмежити соціальні контакти за межами власного будинку «до абсолютного мінімуму».

Крім того, 28 жовтня Меркель оголосила про жорсткі заходи і карантин для всієї Німеччини.

Раніше у Німеччині перший регіон оголосив про локдаун.

До слова, Німеччина виділила 10 млрд євро на підтримку бізнесу під час локдауну.