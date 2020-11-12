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    Угорщина отримає російську вакцину протягом півтора тижня

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    За словами Сійярто, зразки вакцини будуть доставлені в Угорщину, де вони потім пройдуть лабораторні випробування - Угорщина отримає російську вакцину протягом півтора тижня
    За словами Сійярто, зразки вакцини будуть доставлені в Угорщину, де вони потім пройдуть лабораторні випробування

    Попередні результати показали, що ефективність російської вакцини Sputnik V становить 92%, – Сійятро

    Угорщина отримає зразок російської вакцини проти коронавірусу протягом півтора тижня, заявив в середу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Про це повідомляє Hungary Today.

    «Попередні результати показали, що ефективність російської вакцини Sputnik V становить 92%. Це хороша новина для Угорщини», – сказав міністр проурядовому телеканалу M1.

    Він зазначив, що переговори про покупку вакцини просуваються вперед.

    За словами Сійярто, зразки вакцини будуть доставлені в Угорщину, де вони потім пройдуть лабораторні випробування. 

    «Невелика кількість вакцини надійде в Угорщину для клінічних випробувань, перш ніж у другій половині січня будуть імпортовані великі кількості доз вакцини», – сказав Сійярто.

    Міністр додав, що Угорщина і Росія домовилися в середу, що РФ збере і відправить Угорщині необхідну для схвалення вакцини документацію.

    Як повідомлялося 10 листопада, Угорщина веде перемовини з Росією щодо вакцини від Covid-19.

    Нагадаємо, що в Угорщині вводять комендантську годину через коронавірус.

    Росія міністр Угорщина вакцинація коронавірус
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