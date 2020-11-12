Степанов про карантин вихідного дня: Максимум – це вийти погуляти та подихати повітрям

МОЗ сподівається, що завдяки карантину вихідного дня українці будуть сидіти вдома або гуляти на свіжому повітрі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що країні потрібен повний локдаун, але його Україна не може собі дозволити з економічної точки зору. Про це Степанов заявив на ранковому брифінгу 12 листопада.

«Коли ми зачиняємо все це, людина у суботу й неділю може максимум - це вийти погуляти по вулиці, подихати повітрям. Все інше буде просто зачинене, людина або буде вдома, або буде гуляти по вулиці. Немає ресторану, куди можна буде піти, бо зачинені інші заклади, куди можна піти. І в такий спосіб, ми впевнені, що буде зменшена кількість контактів - і як наслідок, буде зупинятися розповсюдження хвороби», – заявив міністр.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

В Україні за минулу добу, 11 листопада, зафіксований новий антирекорд коронавірусу – захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145.