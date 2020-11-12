Мер Кропивницького заразився коронавірусом

На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легень, - Райкович

Андрія Райковича госпіталізували до інфекційного відділення Центральної міської лікарні

Міський голова Кропивницького Андрія Райковича заразився коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Його госпіталізували до інфекційного відділення Центральної міської лікарні.

«Мушу повідомити, що пишу з 4-го боксу інфекційки на Валах. На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легень», – написав він.

Райкович також закликав громадян дотримуватись усіх протиепідемічних заходів.

«Закликаю усіх вас – бережіться! Пам‘ятайте про дистанцію, засоби захисту і чисті руки! Без зайвої потреби не виходьте з дому», – додав мер.

Як повідомлялося 2 листопада, мер Кропивницького переобраний на другий термін.

Нагадаємо, 9 листопада голова Рівненської облдержадміністрації заразився коронавірусом.

МОЗ повідомив, коли зникнуть черги на Covid-тестування.

До відома, в Україні за минулу добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.