  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мер Кропивницького заразився коронавірусом

    • Розсилка
    На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легень, - Райкович - Мер Кропивницького заразився коронавірусом
    На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легень, - Райкович

    Андрія Райковича госпіталізували до інфекційного відділення Центральної міської лікарні

    Міський голова Кропивницького Андрія Райковича заразився коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Його госпіталізували до інфекційного відділення Центральної міської лікарні.

    «Мушу повідомити, що пишу з 4-го боксу інфекційки на Валах. На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легень», – написав він.

    Райкович також закликав громадян дотримуватись усіх протиепідемічних заходів.

    «Закликаю усіх вас – бережіться! Пам‘ятайте про дистанцію, засоби захисту і чисті руки! Без зайвої потреби не виходьте з дому», – додав мер.

    Як повідомлялося 2 листопада, мер Кропивницького переобраний на другий термін.

    Нагадаємо, 9 листопада голова Рівненської облдержадміністрації заразився коронавірусом.

    МОЗ повідомив, коли зникнуть черги на Covid-тестування.

    До відома, в Україні за минулу добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.

    Теги: мер Кропивницький Facebook коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies