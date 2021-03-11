За два тижні в Україні від коронавірусу вакцинувалося менше 30 тисяч людей

За 10 березня в Україні зробили на 1 536 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 109 мобільних бригад з імунізації.

За добу найбільше щеплень зробили у Тернопільській області – 500 людям. Також серед лідерів Київська (470 щеплень), Дніпропетровська (459 щеплень) та Вінницька (420) області.

Загалом найбільше вакцинували на Донеччині – там 3 504 людини отримали першу дозу препарату. Найменше – у Закарпатській (494 від початку кампанії).

Додамо, що напередодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що його не влаштовують темпи вакцинації українців від коронавірусу. За словами Максима Степанова, до кінця минулого тижня в Україні мали вийти на темпи вакцинації у 10 тисяч щеплень за добу, але робили лише 2-3 тисячі. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і становити від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця.

Також стало відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

Читайте також:



