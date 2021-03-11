Вакцину Pfizer випробували на дітях: стали відомі результати

У дітей не зафіксували серйозних побічних ефектів, а незначні зустрічаються рідко

В Ізраїлі заявили, що в ході випробувань вакцини від коронавірусу компаній Pfizer/BioNtech за участю 600 дітей віком 12-16 років серйозних побічних ефектів не виникало.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Зазначається, що учасникам випробувань було введено дві дози препарату, яким вакцинують доросле населення в країні.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю рекомендує робити щеплення деяким підліткам, якщо вони страждають на основні захворювання, які роблять їх вразливими до коронавірусу.

«На даний момент ми прищепили близько 600 дітей… Ми не побачили жодних побічних ефектів; навіть незначні зустрічаються досить рідко. Це обнадіює«, – заявив у середу керівник робочої групи з питань вакцин Боаз Лев.

Таким чином, наголосили у відомстві, вакцина Pfizer/BioNtech може бути безпечна для неповнолітніх.

Однак зазначено, що щеплення не робили дітям, які хворіють на муковісцидоз.

Варто зазначити, що вже більш ніж половина ізраїльтян отримали принаймні одну дозу вакцини коронавірусу.

Як відомо, на сьогодні Pfizer проводить випробування свого препарату за участю дітей 12-15 років, а незабаром хоче перевірити його на іншій віковій групі – від 5 до 11 років. Окрім того, AstraZeneca буде перевіряти свій препарат на дітях від 6 років. Очікується, що ці дослідження триватимуть кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що в рамках програми COVAX Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India. У переліку також окремо згадуються 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech, про постачання яких до України вже повідомлялось раніше.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Від початку вакцинації в Україні прищепили від коронавірусу вже понад 23,5 тис. осіб.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

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