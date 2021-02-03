В Україну прийшло тимчасове потепління

На дорогах, крім південно-східної частини, подекуди ожеледиця

У середу, 3 лютого, в Україні хмарно з проясненнями. У більшості західних, вдень місцями й у північних областях йтиме невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Про це повідомили в Укравтодорі із посиланням на синоптиків.

Вранці в південних та центральних областях місцями туман. На дорогах, крім південно-східної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.Температура повітря вдень складає +4+9°, а в північних та більшості центральних областей 0+5°С.

Наразі сніжить у Закарпатській області (снігового покриву 2-6 см), а дощить у Волинській та Львівській областях; туман у більшості областей.

Температура повітря на заході та півночі складає -6+1°С, у центрі -1+0°С, на південному сході -2+6°С.

Стан покриття на окремих ділянках автомобільних доріг державного значення в Миколаївській області частково засніжений, в інших областях – мокрий.Проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня. Також він пророкує оптимальне тепло тільки в червні, усі інші літні місяці будуть не найщедрішими на спеку.