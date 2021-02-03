Смертельна небезпека: в Києві є перші жертви падіння бурульок

Із підвищенням температури повітря збільшується ризик падіння бурульок на перехожих

У січні в Києві були значні снігопади та температурні перепади. Внаслідок цього на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик падіння бурульок на перехожих.

У столиці лише за січень загинуло дві людини від падіння бурульок. Про це повідомляє аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку».

Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій:

звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;

не заходьте за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;

по можливості тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

слід бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Тому, проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;

власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків;

якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум – ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись що відбувається, можливо це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидко притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.

За прогнозом синоптиків, у середу, 3 лютого, у Києві вдень очікуються невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах подекуди ожеледиця.