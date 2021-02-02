На киян у середу чекає капризна погода

У столиці потеплішає

У середу, 3 лютого, у Києві вдень очікуються невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометцентр.

Також завтра, за прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 3-5 градусів морозу, вдень – 1-3 градусів тепла.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє про потепління у столиці.

«У Києві у середу - місцями невеликий дощ, мокрий сніг. На дорогах або ожеледиця (бо вночі все ж підмерзатиме), чи снігова каша з калюжами. Поривчастий південно-західний вітер. Впродовж дня температура повітря у столиці підніметься до 0+2 градусів», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Діденко також попереджає, що підвищення температури повітря також «змушуватиме з'їжджати снігові масиви з дахів будинків та дерев». «Дивіться, де паркуєте автомобіль», – закликає вона.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня. Також він пророкує оптимальне тепло тільки в червні, усі інші літні місяці будуть не найщедрішими на спеку.

Бабак Тимка III, що живе в селі Гайдари на Харківщині, також спрогнозував, коли в Україну прийде тепло.