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    На киян у середу чекає капризна погода

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    3 лютого в Києві очікується мокрий сніг і дощ - На киян у середу чекає капризна погода
    3 лютого в Києві очікується мокрий сніг і дощ
    Фото з відкритих джерел

    У столиці потеплішає

    У середу, 3 лютого, у Києві вдень очікуються невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометцентр.

    Також завтра, за прогнозом синоптиків, буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 3-5 градусів морозу, вдень – 1-3 градусів тепла.

    Синоптик Наталка Діденко повідомляє про потепління у столиці.

    «У Києві у середу - місцями невеликий дощ, мокрий сніг. На дорогах або ожеледиця (бо вночі все ж підмерзатиме), чи снігова каша з калюжами. Поривчастий південно-західний вітер. Впродовж дня температура повітря у столиці підніметься до 0+2 градусів», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

    Діденко також попереджає, що підвищення температури повітря також «змушуватиме з'їжджати снігові масиви з дахів будинків та дерев». «Дивіться, де паркуєте автомобіль», – закликає вона.

    Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня. Також він пророкує оптимальне тепло тільки в червні, усі інші літні місяці будуть не найщедрішими на спеку.

    Бабак Тимка III, що живе в селі Гайдари на Харківщині, також спрогнозував, коли в Україну прийде тепло.

    Теги: прогноз погоди
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