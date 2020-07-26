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    Події в Україні

    Спека до +35 та грози: прогноз погоди в Україні на неділю

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    <p>У південних областях 26 липня повітря прогріється до +35</p> - Спека до +35 та грози: прогноз погоди в Україні на неділю

    У південних областях 26 липня повітря прогріється до +35

    У Києві сьогодні вдень без опадів, температура 28-30°

    У неділю, 26 липня, синоптики прогнозують дощ у західних, Житомирській, Київській та Чернігівській областях, температура вночі 12-17°, вдень 28-35°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «У західних, Житомирській, вночі також місцями в Київській та Чернігівській областях невеликий, вдень у західних областях помірний короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 22°; вдень у західних та Житомирській областях 23-28°, на решті території 28-33°, у південних областях до 35» , – зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 15-17°, вдень 28-30°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер дощ
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