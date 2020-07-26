Спека до +35 та грози: прогноз погоди в Україні на неділю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У південних областях 26 липня повітря прогріється до +35

У Києві сьогодні вдень без опадів, температура 28-30°

У неділю, 26 липня, синоптики прогнозують дощ у західних, Житомирській, Київській та Чернігівській областях, температура вночі 12-17°, вдень 28-35°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У західних, Житомирській, вночі також місцями в Київській та Чернігівській областях невеликий, вдень у західних областях помірний короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 22°; вдень у західних та Житомирській областях 23-28°, на решті території 28-33°, у південних областях до 35» , – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура у столиці вночі 15-17°, вдень 28-30°.