В Україну з полону піратів повернулися шестеро моряків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До України повернулися шестеро моряків, яких понад місяць тримали у полоні африканські пірати

17 липня пірати здійснили напад на танкер Curacao Trader, який перебував біля узбережжя Беніну

До України повернулися шість моряків судна Curacao Trader, яких ще влітку захопили в полон пірати.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у понеділок, 7 вересня.

«Наші моряки провели в полоні у піратів більше місяця, але нарешті повернулися до України і вже скоро зустрінуться зі своїми сім'ями. Хочу подякувати нашим дипломатам, Міністерству закордонних справ, які вели складні переговори зі звільнення бранців. Ми весь час тримали ситуацію під контролем. Українці повинні знати, що для нашої держави важливий кожен громадянин»,- зазначив президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, 17 липня пірати атакували танкер з українцями на борту біля берегів Нігерії. Тоді пірати здійснили напад на танкер Curacao Trader, який перебував біля узбережжя Беніну, та захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці.

20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали визволених громадян України представникам українського посольства у Нігерії.

Іще раніше повідомлялося, що захоплених у Гвінейській затоці піратами семеро українців було звільнено з полону. Згодом ще одного моряка звільнили.

Біля берегів Беніну пірати напали на судно Tommi Ritscher та захопили в полон екіпаж, серед яких був громадянин України.