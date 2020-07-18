Захоплення танкера біля берегів Нігерії: у полоні вже шість моряків



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Біля берегів Нігерії пірати захопили у полон шістьох українських моряків

Кількість викрадених українців зросла

Кількість викрадених громадян України з захопленого піратами танкера Curacao Trader поблизу берегів Нігерії зросла. Стало відомо про викрадення ще двох українських моряків.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

За уточненою інформацією, з борту танкера Curacao Trader пірати викрали шістьох українських громадян.

Зазначається, що напад стався у Гвінейській затоці за 200 миль на південний захід від берегів Нігерії. Загалом на кораблі перебували 19 членів екіпажу.

«Посольства України в Нігерії та Великій Британії встановили зв’язок з судновласником, оператором судна та уточнюють обставини справи», — зазначили у МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що захоплених у Гвінейській затоці піратами 7 громадян України було звільнено з полону.

Біля берегів Беніну пірати напали на судно Tommi Ritscher та захопили в полон екіпаж, серед яких був громадянин України.Також повідомлялося, що Україна та Лівія обговорили питання звільнення з лівійських в'язниць 18 українських моряків.

Крім того, 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно «Alpine Penelope» з українцем на борту.

До відома, Україна передає докази проти Росії до Міжнародного морського трибуналу через захоплення наших моряків. 25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.

Джерело: Громадське