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    У світі

    Біля берегів Нігерії пірати захопили танкер, серед моряків українці

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    Біля берегів Нігерії пірати захопили танкер, серед моряків українці

    Вісім піратів захопили корабель і 15 членів екіпажу

    У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер «Curacao Trader» і 15 членів екіпажу, ймовірно, на борту є громадяни України та Росії. Судно йшло під прапором Ліберії.

    Про це повідомляє портал Dryad Global, який займається питаннями безпеки на морі.

    Наголошується, що вісім піратів напали на корабель в 210 морських милях від нігерійського штату Байєлса.

    Статус зараз корабля показує як «Не під командуванням».

    Напад стався в найдальшій від берега точці серед усіх випадків піратства, зареєстрованих у Гвінейській затоці. Попри наявність швидкісних катерів, досить імовірно, що злочинців підтримують з великого судна.

    Гвінейська затока простягнулася від Сенегалу на півночі Африки до Анголи на півдні та вважається одним з найнебезпечніших регіонів. За поточний рік там зафіксували 45% від усіх випадків нападів. Як правило, злочинці захоплюють заручників, щоб вимагати за них викуп.

    Нагадаємо, вчора повідомляли, що захоплених у Гвінейській затоці піратами 7 громадян України було звільнено з полону.

    Біля берегів Беніну пірати напали на судно Tommi Ritscher та захопили в полон екіпаж, серед яких був громадянин України.Також повідомлялося, що Україна та Лівія обговорили питання звільнення з лівійських в'язниць 18 українських моряків.

    Крім того, 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно «Alpine Penelope» з українцем на борту.

    До відома, Україна передає докази проти Росії до Міжнародного морського трибуналу через захоплення наших моряків. 25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.

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