Біля берегів Нігерії пірати захопили танкер, серед моряків українці
Вісім піратів захопили корабель і 15 членів екіпажуУ Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер «Curacao Trader» і 15 членів екіпажу, ймовірно, на борту є громадяни України та Росії. Судно йшло під прапором Ліберії.
Про це повідомляє портал Dryad Global, який займається питаннями безпеки на морі.
Наголошується, що вісім піратів напали на корабель в 210 морських милях від нігерійського штату Байєлса.
Статус зараз корабля показує як «Не під командуванням».
Напад стався в найдальшій від берега точці серед усіх випадків піратства, зареєстрованих у Гвінейській затоці. Попри наявність швидкісних катерів, досить імовірно, що злочинців підтримують з великого судна.
Гвінейська затока простягнулася від Сенегалу на півночі Африки до Анголи на півдні та вважається одним з найнебезпечніших регіонів. За поточний рік там зафіксували 45% від усіх випадків нападів. Як правило, злочинці захоплюють заручників, щоб вимагати за них викуп.
Нагадаємо, вчора повідомляли, що захоплених у Гвінейській затоці піратами 7 громадян України було звільнено з полону. Біля берегів Беніну пірати напали на судно Tommi Ritscher та захопили в полон екіпаж, серед яких був громадянин України.Також повідомлялося, що Україна та Лівія обговорили питання звільнення з лівійських в'язниць 18 українських моряків. Крім того, 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно «Alpine Penelope» з українцем на борту. До відома, Україна передає докази проти Росії до Міжнародного морського трибуналу через захоплення наших моряків. 25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.
Нагадаємо, вчора повідомляли, що захоплених у Гвінейській затоці піратами 7 громадян України було звільнено з полону.
Біля берегів Беніну пірати напали на судно Tommi Ritscher та захопили в полон екіпаж, серед яких був громадянин України.Також повідомлялося, що Україна та Лівія обговорили питання звільнення з лівійських в'язниць 18 українських моряків.
Крім того, 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно «Alpine Penelope» з українцем на борту.
До відома, Україна передає докази проти Росії до Міжнародного морського трибуналу через захоплення наших моряків. 25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.