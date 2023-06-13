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Отруєння у Львові: після відвідин кафе 11 людей потрапили до лікарні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Отруєння у Львові: після відвідин кафе 11 людей потрапили до лікарні
Спеціалісти з’ясовують, чим могли отруїтися відвідувачі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Серед постраждалих – двоє дітей

У Львові в лікарні потрапили 11 людей з попередніми діагнозами «гостра кишкова інфекція» та «бактеріальна кишкова інфекція». Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Так, 12 червня до однієї з львівських лікарень із діагнозом «гостра кишкова інфекція» доставили п’ять осіб, серед яких одна дитина. Лікарі негайно повідомили про це поліцію. Всі пацієнти в різний час харчувалися в тому самому кафе на проспекті Червоної Калини. Стан пацієнтів стабільний.

Пізніше того ж дня правоохоронців повідомили, що ще шість осіб, серед яких одна дитина, госпіталізували з діагнозом «бактеріальна кишкова інфекція». Усі постраждалі перебували на банкеті в одному з місцевих ресторанів, після чого відчули себе погано.

За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Санкція статті передбачає покарання – штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 тис. грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Поліція встановлює обставини подій, призначено експертизи та проводяться досудові розслідування.

Нагадаємо, що на Закарпатті чоловік після вживання кільки захворів на ботулізм

Зазначимо, що через підрив Каховської ГЕС може виникнути смертельне захворювання. Громадян закликають найближчим часом утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби, споживання якої може спричинити виникнення харчових отруєнь, зокрема ботулізму – дуже небезпечного і в багатьох випадках смертельного захворювання. 

Теги: кишкова інфекція Львів отруєння

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